В компании HP назначили нового генерального директора

Совет директоров американской компании принял решение снять с должности генерального директора.

Сейчас эту должность занимает Дайон Вайслер. На руководящем посту он пробудет до 1 ноября, а после на его место придет Энрике Лорес, который в данный момент руководит отделом по обработке изображений и печати.

О смене гендиректора стало известно 22 августа. В компании отметили, что после ухода Вайслер покинет компанию и вернется домой в Австралию.

В должности гендиректора HP Дайон Вайслер работает с 2015 года.

Он смог годовой доход HP увеличить примерно на $7 млрд. В целом Вайслер в американской компании работает с 2012 года.