В Китае завод Flex прекратил сборку смартфонов Huawei

Отказ от сотрудничества американских компаний с Huawei не заставил долго ждать, так как один из заводов по сборке смартфонов Huawei частично прекратил свою работу.

В Китае предприятие Flex приостановило сборку аппаратов для Huawei и отправило рабочих в отпуск до 30 мая, сообщает «ГазетаDAILY».

До этого времени руководство должно принять решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Huawei.

Стоит отметить, что компания Flex является сингапурской, но ее штаб-квартира находится в Калифорнии.

Flex не полностью загружен заказами от Huawei, так как на заводе выпускают и другую технику, поэтому само предприятие работает, а остановлена только линия сборки Huawei.