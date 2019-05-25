В Китае завод Flex прекратил сборку смартфонов Huawei

В Китае завод Flex прекратил сборку смартфонов Huawei25.05.2019 21:33
Отказ от сотрудничества американских компаний с Huawei не заставил долго ждать, так как один из заводов по сборке смартфонов Huawei частично прекратил свою работу.
В Китае предприятие Flex приостановило сборку аппаратов для Huawei и отправило рабочих в отпуск до 30 мая, сообщает «ГазетаDAILY».
До этого времени руководство должно принять решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Huawei.
Стоит отметить, что компания Flex является сингапурской, но ее штаб-квартира находится в Калифорнии.
Flex не полностью загружен заказами от Huawei, так как на заводе выпускают и другую технику, поэтому само предприятие работает, а остановлена только линия сборки Huawei.
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