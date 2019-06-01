Один из китайских ритейлеров своим клиентам предлагает новый флагманский смартфон с увеличенной емкостью аккумулятора.

В Китае Xiaomi Mi 9 предлагают с АКБ на 6 500 и на 9 900 мАч, только из-за этого габариты устройства увеличатся. Напомним, что Xiaomi Mi 9 доступен с батарей емкостью 3 300 мАч.

С аккумулятором на 6 500 и на 9 900 мАч, вес станет больше на 60 граммов, а толщина вырастет на 3,4 мм.

Ритейлер обещает, что основные функции устройства, а также беспроводная зарядка останутся неизменными. О стоимости такой версии смартфона не сообщается.