В Китае владельцы iPhone начали переходить на Android-смартфоны

В прошлом году на территории Китая провели опрос, по результатам которого стало известно, что владельцы американских смартфонов намерены уходить от их использования и сделать выбор в пользу устройств под управлением Android.

Готовность клиентов Apple начать использовать Android-смартфоны возникла через время после презентации iPhone X.

Этот аппарат оказался первым, чья стоимость превысила отметку в 1000 долларов.

Жители Китая говорят, что смартфоны американской компании стали очень дорогими, при этом в них уже нет инноваций, а в целом такие смартфоны перестали соответствовать цене.

В свою очередь эксперты говорят, что вероятнее всего владельцы iPhone, которые уже готовы использовать смартфона на Android, выберут устройства от компании Huawei, тем более, что последнему уже удается обогнать Apple по поставкам смартфонов.