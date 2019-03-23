В Китае владельцы iPhone начали переходить на Android-смартфоны

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23 апреля : суббота

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

В Китае владельцы iPhone начали переходить на Android-смартфоны

23.03.2019 22:36

В прошлом году на территории Китая провели опрос, по результатам которого стало известно, что владельцы американских смартфонов намерены уходить от их использования и сделать выбор в пользу устройств под управлением Android.
Готовность клиентов Apple начать использовать Android-смартфоны возникла через время после презентации iPhone X.

Этот аппарат оказался первым, чья стоимость превысила отметку в 1000 долларов.

Жители Китая говорят, что смартфоны американской компании стали очень дорогими, при этом в них уже нет инноваций, а в целом такие смартфоны перестали соответствовать цене.

В свою очередь эксперты говорят, что вероятнее всего владельцы iPhone, которые уже готовы использовать смартфона на Android, выберут устройства от компании Huawei, тем более, что последнему уже удается обогнать Apple по поставкам смартфонов.

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