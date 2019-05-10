В Китае в апреле выросли продажи мобильных телефонов

На рынке Китая в апреле увеличились продажи смартфонов, а согласно данным аналитического агентства China Telecomtsu Institute, за месяц в стране было продано 34,79 млн мобильных телефонов.

Лидерами продаж являются Android-смартфоны, на которые приходится 92,7% от общих продаж.

В отчете также указано, что 95,4% проданных аппаратов оборудованы 4G модемом.

В апреле в Китае вышло 42 новых модели, из которых 35 моделей с поддержкой 4G, а остальные семь новинок оснащены исключительно стандартом связи 2G.

За первые четыре месяца 2019 года на китайском рынке было продано 113 млн. телефонов, а в сравнении с прошлым годом это на 6,7% меньше.