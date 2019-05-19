В Китае уже предзаказали 1 млн смартфонов OnePlus 7 Pro

В Китае уже предзаказали 1 млн смартфонов OnePlus 7 Pro19.05.2019 18:46
На сайте JD.com, позволили оформлять заказы на OnePlus 7 Pro еще 13 мая, и там уже зарезервировано 820 тыс. смартфонов, а еще 220 тыс. заказов оформили на официальном сайте производителя. Таким образом, за шесть дней с момента начала приема заказов, на OnePlus 7 Pro было оформлено свыше 1 млн заказов. Стоит отметить, что презентация новинок от OnePlus в Китае прошла 16 мая.
В самой компании пока никак не фиксируют 1 млн предзаказов. Скорее всего OnePlus отчитается об одном млн проданных устройств в КНР по факту, то есть когда действительно будет отгружено такое количество смартфонов.
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