В Китае уже открыто более 1 млн станций зарядки электромобилей

Китайский рынок электрокаров самый большой в мире, и власти страны всячески способствуют расширению «зеленых» автомобилей.

Причем правительство не только открывает новые зарядные станции, но и заставляет автопроизводителей разрабатывать новые электрические и гибридные машины.

В конце прошлого месяца в КНР уже насчитывалось свыше 1 млн станций для зарядки электрического транспорта.

Как пишет «Твоё Авто», за год в стране количество зарядных станций увеличилось на 69,3%.

Из общего количество эксплуатируемых зарядок 412 тыс. станций являются общественными, а остальные — коммерческими.