В Китае стартовали продажи часов Honor Magic Watch 2

В Китае стартовали продажи часов Honor Magic Watch 213.12.2019 01:15
Представленные в прошлом месяце Honor Magic Watch 2 в Китае стали доступны для покупки.
Презентация новых «умных» часов от китайской компании прошла одновременно с показом смартфонов серии Honor V30/View 30.
Также вместе с этими мобильными гаджетами были представлены и новые ноутбуки MagicBook.
На домашнем рынке бренда Honor новые смарт-часы предлагаются по цене от 170 до 199 долларов за версию в корпусе диаметром 46 мм. Модификация с 42 мм корпусом пока недоступна, но уже известно, что ее будут предлагать от 155 долларов.
Honor Magic Watch 2 получили корпус из нержавеющей стали 361L. Внешность новинки выполнена в традиционном стиле и очень сильно напоминает обычные кварцевые часы.
Однако в них вместо циферблата установлен 1,39 дюймовый AMOLED экран с разрешением 454х454 пикселя.
Часы на одном заряде способны проработать до двух недель, но это в экономном режиме. В основе MagicWatch 2 лежит процессор Kirin A1.
Оперативной памяти в часах 32 МБ, а постоянной 4 ГБ, причем на постоянную память можно записывать музыкальные треки и слушать их непосредственно с часов.
Также устройство оснастили Bluetooth, NFC, GPS, пульсоксиметром и датчиком ЧСС.
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