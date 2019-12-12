В Китае стартовали продажи часов Honor Magic Watch 2

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.23 EUR/RUB: 70.43 BTC/USD: 7250.4

13 : пятница

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

В Китае стартовали продажи часов Honor Magic Watch 2

13.12.2019 01:15

Представленные в прошлом месяце Honor Magic Watch 2 в Китае стали доступны для покупки.

Презентация новых «умных» часов от китайской компании прошла одновременно с показом смартфонов серии Honor V30/View 30.

Также вместе с этими мобильными гаджетами были представлены и новые ноутбуки MagicBook.

На домашнем рынке бренда Honor новые смарт-часы предлагаются по цене от 170 до 199 долларов за версию в корпусе диаметром 46 мм. Модификация с 42 мм корпусом пока недоступна, но уже известно, что ее будут предлагать от 155 долларов.

Honor Magic Watch 2 получили корпус из нержавеющей стали 361L. Внешность новинки выполнена в традиционном стиле и очень сильно напоминает обычные кварцевые часы.

Однако в них вместо циферблата установлен 1,39 дюймовый AMOLED экран с разрешением 454х454 пикселя.

Часы на одном заряде способны проработать до двух недель, но это в экономном режиме. В основе MagicWatch 2 лежит процессор Kirin A1.

Оперативной памяти в часах 32 МБ, а постоянной 4 ГБ, причем на постоянную память можно записывать музыкальные треки и слушать их непосредственно с часов.

Также устройство оснастили Bluetooth, NFC, GPS, пульсоксиметром и датчиком ЧСС.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги