В Китае стартовали продажи часов Honor Magic Watch 2

Представленные в прошлом месяце Honor Magic Watch 2 в Китае стали доступны для покупки.

Презентация новых «умных» часов от китайской компании прошла одновременно с показом смартфонов серии Honor V30/View 30.

Также вместе с этими мобильными гаджетами были представлены и новые ноутбуки MagicBook.

На домашнем рынке бренда Honor новые смарт-часы предлагаются по цене от 170 до 199 долларов за версию в корпусе диаметром 46 мм. Модификация с 42 мм корпусом пока недоступна, но уже известно, что ее будут предлагать от 155 долларов.

Honor Magic Watch 2 получили корпус из нержавеющей стали 361L. Внешность новинки выполнена в традиционном стиле и очень сильно напоминает обычные кварцевые часы.

Однако в них вместо циферблата установлен 1,39 дюймовый AMOLED экран с разрешением 454х454 пикселя.

Часы на одном заряде способны проработать до двух недель, но это в экономном режиме. В основе MagicWatch 2 лежит процессор Kirin A1.

Оперативной памяти в часах 32 МБ, а постоянной 4 ГБ, причем на постоянную память можно записывать музыкальные треки и слушать их непосредственно с часов.

Также устройство оснастили Bluetooth, NFC, GPS, пульсоксиметром и датчиком ЧСС.