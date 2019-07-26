В Китае стали поделывать смартфоны Huawei

В Китае стали поделывать смартфоны Huawei26.07.2019 18:34
Раньше старались поделывать смартфоны компании Apple и Samsung, а теперь переключились на Huawei.
Китайская компания Huawei сейчас на рынке занимает лидирующие позиции, поэтому ничего удивительного, что полиция Ханчжоу смогла обнаружить мастерскую, где занимались производством поддельных смартфонов Huawei.
Полиция в мастерской обнаружила 600 аппаратов, а также поддельные аксессуары.
Предварительно бизнес мастерской исчисляется миллионами долларов.
В самой Huawei напомнили, что покупать ее смартфоны стоит в официальных точках продаж или ее фирменном интернет-магазине.
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