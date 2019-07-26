В Китае стали поделывать смартфоны Huawei

Раньше старались поделывать смартфоны компании Apple и Samsung, а теперь переключились на Huawei.

Китайская компания Huawei сейчас на рынке занимает лидирующие позиции, поэтому ничего удивительного, что полиция Ханчжоу смогла обнаружить мастерскую, где занимались производством поддельных смартфонов Huawei.

Полиция в мастерской обнаружила 600 аппаратов, а также поддельные аксессуары.

Предварительно бизнес мастерской исчисляется миллионами долларов.

В самой Huawei напомнили, что покупать ее смартфоны стоит в официальных точках продаж или ее фирменном интернет-магазине.