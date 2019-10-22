В Китае создали «умный» унитаз

С каждым днем «умных» устройств становится все больше, и они уже добрались до туалета.

В этот раз был создан «гаджет», который действительно будет следить за здоровьем человека, и давать рекомендации по улучшению здоровья.

В Китае стартап Geometry Healthtec показал «умный» унитаз, который анализирует содержимое поступивших экскрементов.

Для этого в приборе установили большое количество датчиков. Результаты исследования образцов будут отправляться пользователю на смартфон.

Разработчики отметили, что «умный» туалет в отличие от носимой электроники не пытается вмешаться в обычный распорядок жизни человека. В продаже «гаджет» от Geometry Healthtec появится до конца 2019 года.