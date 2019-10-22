В Китае создали «умный» унитаз

В Китае создали «умный» унитаз23.10.2019 00:30
С каждым днем «умных» устройств становится все больше, и они уже добрались до туалета.
В этот раз был создан «гаджет», который действительно будет следить за здоровьем человека, и давать рекомендации по улучшению здоровья.
В Китае стартап Geometry Healthtec показал «умный» унитаз, который анализирует содержимое поступивших экскрементов.
Для этого в приборе установили большое количество датчиков. Результаты исследования образцов будут отправляться пользователю на смартфон.
Разработчики отметили, что «умный» туалет в отличие от носимой электроники не пытается вмешаться в обычный распорядок жизни человека. В продаже «гаджет» от Geometry Healthtec появится до конца 2019 года.
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