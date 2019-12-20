В Китае сильно подешевел Redmi K20 Pro Premium

Xiaomi после того как в продажу поступил Redmi K30 начала снижать цены на прошлые флагманские модели.

Сейчас на китайском рынке существенно подешевел смартфон Redmi K20 Pro Premium.

Даная модель в Китае с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти стоит всего 342 доллара, хотя на старте продаж Redmi K20 Pro Premium оценивался в 425 долларов.

В следующем году Redmi K20 Pro Premium может еще подешеветь, так как будет выпущен Redmi K30 Pro, которому приписывают процессор Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Redmi K30 Pro должны представить в первом квартале 2020 года.