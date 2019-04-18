В Китае представили недорогой смартфон Honor 20i

Китайский бренд Honor представил свою новую модель 20i. На китайской рынке ее продажи начнутся завтра, а позже эта модель, но под названием Honor 20 Lite появится в Европе.

Новинка получила 6,21-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей, а вверху дисплея сделан каплевидный вырез под фронтальную 32 Мп камеру, которая предназначена не только для селфи, но также для разблокировки смартфона по лицу пользователя.



На тыльной стороне в Honor 20i установлена тройная камера с модулями 24, 8 и 2 Мп. В главном объективе диафрагма составляет F/1,8.

В основе новинки лежит процессор Kirin 710, оперативной памяти установлено минимум 4 ГБ, тогда как предложат еще версии с 6 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти может быть 64, 128 и 256 ГБ. Батарея в смартфоне на 3400 мАч. Работает аппарат под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.

Размеры смартфона 154,8 x 73,8 x 8 мм, вес 164 г.

В Китае новинка будет предлагаться в четырех версиях: 6/64 ГБ – $238, 4/128 ГБ – $238, 6/128 ГБ – $283 и 6/256 ГБ – $328.