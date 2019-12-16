В Китае представили электронную книгу с 5,2-дюймовым экраном

Tencent Pocket Reader II позиционируется как электронная книга, но она внешне и по характеристикам больше напоминает смартфон.

В устройстве установили процессор, созданный на ядрах Cortex-A53, 4G модем, а также Wi-Fi. С гаджета можно совершать звонки, отправлять сообщения и подключатся к глобальной Сети.

В Tencent Pocket Reader II установлен 5,2-дюймовый E-Ink дисплей Carta 2 с плотностью пикселей 284 PPI.

В Tencent Pocket Reader II под «капотом» установлена батарея на 2000 мАч. Заряжается она от порта USB-C.

В Китае Tencent Pocket Reader II оценили в 158 долларов (10 тыс. рублей). Купить электронную книгу можно будет в черном, красном и зеленом цветах.