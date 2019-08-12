В Китае появится смартфон Realme X с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти

В Китае появится смартфон Realme X с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти12.08.2019 21:10
В Китае в продажу скоро поступит новая версия смартфона Realme X.
На старте продаж самая мощная версия Realme X предлагалась с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Теперь покупатели могут приобрести Realme X с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
В продаже новая версия появится 18 августа по цене 285 долларов. Модификация 8/128 ГБ обойдется в 260 долларов.
Напомним, в Realme X установлена выдвижная фронтальная камера, дисплей с подэкранным сканером отпечатка пальца и процессор Snapdragon 710.
Realme X с выдвижной камерой и экранным сканером оценили в $260
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