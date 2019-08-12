В Китае появится смартфон Realme X с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти

В Китае в продажу скоро поступит новая версия смартфона Realme X.

На старте продаж самая мощная версия Realme X предлагалась с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Теперь покупатели могут приобрести Realme X с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В продаже новая версия появится 18 августа по цене 285 долларов. Модификация 8/128 ГБ обойдется в 260 долларов.

Напомним, в Realme X установлена выдвижная фронтальная камера, дисплей с подэкранным сканером отпечатка пальца и процессор Snapdragon 710.