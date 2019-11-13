В Китае одобрили выход флагманского Redmi K30 с 5G

Одним из обязательных условий для запуска нового смартфона, является его одобрение в Национальном радиоуправлении Китая.

Такое разрешение компания Xiaomi недавно получила на смартфон с модельным номером M1911U2E.

Этой новинкой становится Redmi K30, оснащенный поддержкой сетей пятого поколения. Также будет предложена версия и с 4G.

Как известно, этот смартфон станет первым в линейке бренда, оснащенным 5G. В его основе будет новый процессор от MediaTek.

Напомним, что презентация Redmi K30 будет проходить 26 ноября, а на рынок он выйдет в начале 2020 года.