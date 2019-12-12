В Китае начались продажи телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro

12 декабря компания Xiaomi начала продажи новых телевизоров серии Mi TV 5 Pro. Эта серия была представлена в прошлом месяце и теперь ее можно купить в розничных магазинах компании.

Пока для покупки предлагают версии с 55 и 65-дюймовым экраном, но еще есть 75-дюймовая версия, но она в продаже появится позже.



Mi TV 5 Pro 55 оценили в 525 долларов, а версия с 65-дюймовым экраном доступна за 710 долларов.

Напомним, новое поколение Xiaomi Mi TV 5 Pro получило дисплей на квантовых точках, разрешение которого составляет 4К, при этом сами телевизоры способны запускать видео созданное в 8К разрешении.

В телевизорах заявлена поддержка HDR10+ и система улучшения качества звука. В основе новинок лежит новый процессор Amlogic T972, а памяти установили 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.