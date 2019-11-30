В Китае начались продажи новых ноутбуков Honor MagicBook

Представленные в этом месяце ноутбуки стали доступны для покупки на китайском рынке.

Бренд Honor официально объявил о старте продаж ноутбуков с диагональю 14 и 15 дюймов. Новинки предлагают в нескольких конфигурациях.

Более подробно о новых ноутбуках «Астера» писала ранее. Что касается стоимости, то минимальная цена MagicBook 14 с Linux и AMD Ryzen R5 составит 512 долларов.

Самая дорогая конфигурация оснащена Windows и AMD Ryzen R7. Ее оценили в 597 долларов.

MagicBook 15 с Linux и AMD Ryzen R5 обойдется в 469 долларов минимум, а самый дорогой вариант оценили в 554 доллара и для него предлагают Windows и AMD Ryzen R5.