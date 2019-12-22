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В камере Huawei P40 Pro будет 16-кратный оптический зум

22.12.2019 18:58

Накануне инсайдеры распространили информацию, согласно которой в новом смартфоне будет камера с 10-кратным оптическим зумом, но теперь появилась иная информация.
На этот раз инсайдеры приписывают камере Huawei P40 Pro зум намного больше. По предварительной информации, в камере Huawei P40 Pro будет 16-кратный оптический зум.

Что касается диафрагмы объектива, то она составит F/1,6-4,0. Такие данные приводит инсайдер, исходя из данных обнаруженных им в документации.

То есть в данном случае, речь может идти о разном оптическом зуме для младшей и старшей версии, либо в документе указан гибридный зум.

Смартфон Huawei P40 Pro получит 10-кратный оптический зум

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