Накануне инсайдеры распространили информацию, согласно которой в новом смартфоне будет камера с 10-кратным оптическим зумом, но теперь появилась иная информация.

На этот раз инсайдеры приписывают камере Huawei P40 Pro зум намного больше. По предварительной информации, в камере Huawei P40 Pro будет 16-кратный оптический зум.

Что касается диафрагмы объектива, то она составит F/1,6-4,0. Такие данные приводит инсайдер, исходя из данных обнаруженных им в документации.

То есть в данном случае, речь может идти о разном оптическом зуме для младшей и старшей версии, либо в документе указан гибридный зум.