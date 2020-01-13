В Италии разработали современный дом по цене iPhone

Строительные 3D-принтеры разработаны уже достаточно давно. Их уже протестировали, и они доказали, что способны возводить небольшие и надежные здания за короткий промежуток времени.

В Южной Америке уже существует поселок, напечатанный на 3D-принтере, который состоит из небольших домов, предназначенных для семьи из трех-четырех человек.

Итальянская компания 3D WASP заявляет, что способна на 3D-принтере возводить дома стоимостью 900 евро, а за такую цену в Европе продают новые смартфоны iPhone.

Как пишет aobe.ru, итальянская компания такую стоимость озвучила исходя из цены здания общей площадью 30 квадратных метров.

На возведение здания потребуется 100 часов и два человека. В 3D WASP отметили, что с помощью 3D-принтера они смогут создавать здания и большей площади.

Для печати несущих стен используется смесь, состоящая на 25% из почвы, полученной на месте строительного объекта, 40% рисовой соломы, 25%рисовой шелухи и 10% известковой смеси.

В 3D WASP разработали здание исходя из современных требований. Так, оно обладает высокой сейсмоустойчивостью, природные материалы делают его теплым, а большая светопрозрачная конструкция делает помещение визуально просторным и светлым.

