В iOS 13.2 обнаружили изображения новых наушников AirPods

Apple готовит новую версию своих беспроводных наушников, о чем стало известно благодаря iOS 13.2.

В файлах новой версии операционной системы, которая пока официально не вышла, нашли изображение нового поколения AirPods.

В системе были схематические изображения, которые только дают представление о внешности. Новые AirPods пока обозначаются как B298.

По слухам, в AirPods будет реализована защита от влаги и добавлены несколько режимов прослушивания.

Еще ранее на сайте Slashleaks был опубликован снимок раннего прототипа корпуса зарядного футляра для новых AirPods.

Презентация новых AirPods может состоится в октябре. Apple в один день с беспроводными наушниками должна показать новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем, планшет iPad Pro и трекер Apple Tag.