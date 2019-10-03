В iOS 13.2 обнаружили изображения новых наушников AirPods

В iOS 13.2 обнаружили изображения новых наушников AirPods04.10.2019 01:32
Apple готовит новую версию своих беспроводных наушников, о чем стало известно благодаря iOS 13.2.
В файлах новой версии операционной системы, которая пока официально не вышла, нашли изображение нового поколения AirPods.
В системе были схематические изображения, которые только дают представление о внешности. Новые AirPods пока обозначаются как B298.
По слухам, в AirPods будет реализована защита от влаги и добавлены несколько режимов прослушивания.
Еще ранее на сайте Slashleaks был опубликован снимок раннего прототипа корпуса зарядного футляра для новых AirPods.
Презентация новых AirPods может состоится в октябре. Apple в один день с беспроводными наушниками должна показать новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем, планшет iPad Pro и трекер Apple Tag.
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