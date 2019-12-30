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В Интернет слили данные 28 тыс. пользователей госуслуг

30.12.2019 23:13

В Минкомсвязи уже начали проверку сообщения об утечке данных пользователей, зарегистрированных на портале «Госуслуг».

Накануне появилась информация, о том что произошла утечка данным с портала госуслуг в Ханты-Мансийском автономном округе.

В данный момент система работает в штатном режиме, и никаких инцидентов связанных с утечкой в Сети не наблюдается.

Вчера в интернете была опубликована информация об утечке данных 28 тыс. человек. По данным «Коммерсанта», утечка была допущена из-за технической ошибки, и это привело к тому, что в текущем месяце поисковик Shodan проиндексировал данные пользователей.

Какие именно данные были утеряны неизвестно, но не исключается, что в руках злоумышленников оказались токены авторизации для доступа в личные кабинеты граждан с мобильного устройства.

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