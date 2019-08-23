В интерьере нового Porsche Taycan будет пять дисплеев

Электрический Porsche Taycan будет представлен 4 сентября, но уже сейчас можно увидеть, насколько в нем будет современный цифровой салон.

Автопроизводитель показал салон своего электрокара, где установили сразу пять дисплеев. Обычно такое количество экранов можно увидеть в концепте, но сейчас немецкая компания демонстрирует серийный автомобиль.

Как пишет «Твоё Авто», компоновка центральной консоли осталась выполнена в стиле мерки, но физических кнопок в Taycan практически не осталось, ведь их заменили дисплеи.

Вместо приборной панели установили гнутый экран с сенсорными кнопками по краям.

На центральной консоли установлен еще один дисплей для мультимедийной системы, а перед передним пассажиром разместили аналогичный экран, но насколько известно он будет предлагаться в качестве опции.

Ниже центрального дисплея размещена 8,4-дюймовая матрица, с которой происходит управление климатической установкой и другими опциями электрокара.

Этот экран получил вибрационный отклик на нажатие. Также в Porsche для Taycan разработали голосового помощника, который можно активировать фразой «Hey Porsche».

Еще один небольшой дисплей установили для задних пассажиров. Его диагональ 5,9-дюйма и он будет доступен в качестве опции.