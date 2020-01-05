В Индии Samsung Galaxy S10 Lite обойдется дешевле

Недавно компания Samsung провела презентацию удешевленных флагманов Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Стоимость смартфонов для российского рынка была объявлена сразу. При этом выяснилось, что на индийском рынке Samsung Galaxy S10 Lite обойдется дешевле.

На сайте компании появилась страничка смартфона, где указано, что его стоимость в Индии составит 689 долларов, на европейском рынке эта же модель обойдется в 724 доллара.

То есть новая модель оценена дешевле, чем в европейских странах.