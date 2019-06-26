В Индии представили бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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В Индии представили бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro

26.06.2019 19:22

Новая линейка смартфонов дебютировала на индийском рынке и представлена тремя смартфонами.


Это будут недорогие устройства, которые должны составить конкуренцию смартфонам от Xiaomi и Samsung.

Во время презентации было сказано, что новые LG W10, W30 и W30 Pro в Индии будут предлагаться только онлайн.

Смартфоны W10 и W30 будут работать на процессоре MediaTek Helio P22 и получили 6,2 и 6,26-дюймовый экраны соответственно. Разрешение экранов — HD+.

В самой младшей модели будет «монобровь», а в старшей версии уже предложат каплевидный вырез для фронтальной камеры.

 

Емкость аккумуляторов в W10 и W30 составит 4 000 мАч. Аппараты будут доступны для покупки в версии 3/32 ГБ. В W10 установили селфи-камеру на 8 Мп, а основная камера будет с модулями на 13 и 5 Мп.

Для W30 предложат уже тройную основную камеру с датчиками на 12, 13 и 2 Мп, а фронтальная получила модуль на 16 Мп.

Все характеристики самой старшей модели W30 Pro не раскрыли, но сообщили, что для нее предложат процессор Snapdragon 632. О стоимости этого смартфона также данных нет, а вот W10 и W30 оценили в 130 и 145 долларов соответственно.

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