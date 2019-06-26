В Индии представили бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro

Новая линейка смартфонов дебютировала на индийском рынке и представлена тремя смартфонами.



Это будут недорогие устройства, которые должны составить конкуренцию смартфонам от Xiaomi и Samsung.

Во время презентации было сказано, что новые LG W10, W30 и W30 Pro в Индии будут предлагаться только онлайн.

Смартфоны W10 и W30 будут работать на процессоре MediaTek Helio P22 и получили 6,2 и 6,26-дюймовый экраны соответственно. Разрешение экранов — HD+.

В самой младшей модели будет «монобровь», а в старшей версии уже предложат каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Емкость аккумуляторов в W10 и W30 составит 4 000 мАч. Аппараты будут доступны для покупки в версии 3/32 ГБ. В W10 установили селфи-камеру на 8 Мп, а основная камера будет с модулями на 13 и 5 Мп.

Для W30 предложат уже тройную основную камеру с датчиками на 12, 13 и 2 Мп, а фронтальная получила модуль на 16 Мп.

Все характеристики самой старшей модели W30 Pro не раскрыли, но сообщили, что для нее предложат процессор Snapdragon 632. О стоимости этого смартфона также данных нет, а вот W10 и W30 оценили в 130 и 145 долларов соответственно.