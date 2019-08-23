В iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note10+ 5G

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23 сентября : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note10+ 5G

23.08.2019 21:49

Samsung Galaxy Note10 23 августа стал доступен в России, но специалисты iFixit уже успели разобрать корейский фаблет и присвоить ему баллы по ремонтопригодности.
На стол для разборки попала версия Galaxy Note10+ 5G, которую разобрали до мельчайших компонентов и показали из чего он состоит.

Было отмечено, что в смартфоне очень хрупкое заднее стекло, а для любого ремонта его нужно обязательно снимать, так как есть высокая вероятность, что оно лопнет при разработке.

Материнская плата в Galaxy Note10+ 5G расположена в верхней части, что позволяет производителю увеличить объём батареи, но затрудняет к ней доступ из-за шлейфов.

Помимо этого для замены дисплея в смартфоне его нужно полностью разобрать, но это увеличивает вероятность повреждения комплектующих.

В общей сложности Galaxy Note10+ 5G получил всего 3 балла из 10 по шкале ремонтопригодности. Аналогичный показатель был присвоен и смартфонам Galaxy S10 и Galaxy S10e.

В РФ дан старт продажам смартфона Samsung Galaxy Note 10

iFixit выпустили «обнажающие» внутреннюю суть iPhone чехлы

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