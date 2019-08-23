В iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note10+ 5G

Samsung Galaxy Note10 23 августа стал доступен в России, но специалисты iFixit уже успели разобрать корейский фаблет и присвоить ему баллы по ремонтопригодности.

На стол для разборки попала версия Galaxy Note10+ 5G, которую разобрали до мельчайших компонентов и показали из чего он состоит.

Было отмечено, что в смартфоне очень хрупкое заднее стекло, а для любого ремонта его нужно обязательно снимать, так как есть высокая вероятность, что оно лопнет при разработке.

Материнская плата в Galaxy Note10+ 5G расположена в верхней части, что позволяет производителю увеличить объём батареи, но затрудняет к ней доступ из-за шлейфов.

Помимо этого для замены дисплея в смартфоне его нужно полностью разобрать, но это увеличивает вероятность повреждения комплектующих.

В общей сложности Galaxy Note10+ 5G получил всего 3 балла из 10 по шкале ремонтопригодности. Аналогичный показатель был присвоен и смартфонам Galaxy S10 и Galaxy S10e.