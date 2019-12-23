В IDC рассказали про рынок планшетов 2020 года

В IDC рассказали про рынок планшетов 2020 года23.12.2019 21:01
Смартфоны с большими экранами очень быстро вытеснили с рынка планшеты, и сейчас данные устройства все реже встречаются у пользователей, так как смартфон с дисплеем на 6-дюймов прекрасно заменяет небольшой планшет.
Специалисты IDC дали прогноз развития рынка планшетов на 2020 год. По мнению экспертов, рынок планшетов будет сокращаться и дальше. Предположительно, в 2020 году он упадет еще на 6%.
Что касается развития, то планшеты в 2020 году станут более мощными и функциональными, но и стоить они будут дороже.
Ожидается, что индустрия образования именно и будет поддерживать продажи планшетов.
К тому же интерес начнут проявлять к устройствам, которые поддерживают внешнюю клавиатуру и самые современные функции.
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