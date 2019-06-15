В Huawei тестируют новую версию прошивки EMUI 10 на базе Android Q

Huawei начала тестировать новую версию EMUI под Android Q, правда пока прошивку тестируют внутри компании.

Источник успел ознакомиться с EMUI 10, и по его словам она стала быстрее. К тому же в ней есть все сервисы от Google.

В компании тестирование проводят на Huawei P30 Pro, а с новой оболочкой и бета-версией Android Q смартфон работает быстрее.

Исходя из этой информации можно надеется, что пользователи Huawei смартфонов получат обновление до нового Android.

Ранее сообщалось, что в США решили изменить период временной лицензии для работы американским компаниям с Huawei.

Изначально лицензия была рассчитана на три месяца, а теперь ее срок увеличили до двух лет.