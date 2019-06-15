В Huawei тестируют новую версию прошивки EMUI 10 на базе Android Q

В Huawei тестируют новую версию прошивки EMUI 10 на базе Android Q15.06.2019 20:34
Huawei начала тестировать новую версию EMUI под Android Q, правда пока прошивку тестируют внутри компании.
Источник успел ознакомиться с EMUI 10, и по его словам она стала быстрее. К тому же в ней есть все сервисы от Google.
В компании тестирование проводят на Huawei P30 Pro, а с новой оболочкой и бета-версией Android Q смартфон работает быстрее.
Исходя из этой информации можно надеется, что пользователи Huawei смартфонов получат обновление до нового Android.
Ранее сообщалось, что в США решили изменить период временной лицензии для работы американским компаниям с Huawei.
Изначально лицензия была рассчитана на три месяца, а теперь ее срок увеличили до двух лет.
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