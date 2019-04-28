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В Huawei рассказали о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

28.04.2019 20:36

Weibo разразился скандал, связанный с «утопленником» Huawei P30 Pro. Этот смартфон по заявлению китайской компании защищен по стандарту IP68, но по факту все оказалось не так просто.
Пользователь Huawei P30 Pro уронил аппарат в воду.  Как он заявляет, смартфон он достал быстро, но он все равно вышел из строя.

Со своей проблемой он обратился в техподержку Huawei, где ему ответили, что смартфон во вовремя погружения в воду должен быть защищен специальными заглушками.

Откуда они в смартфоне Huawei P30 Pro непонятно, и где их взять тоже не объясняться. Такой ответ поддержки китайской компании еще больше возмутил пользователя, и к обсуждению подключились другие клиенты компании.

Вопрос дошел до вице-президента мобильного подразделения Huawei Ли Сяолуня, который тоже присоединился к спору, где поругал в сообщении службу поддержки и заявил, что отвечал «студент», которому нужно еще изучить правила.

Также представитель компании отметил, что защита от воды по стандарту IP68 будет работать только тогда, когда разница температуры воды и смартфона будет не более 5 градусов.

Об этом указано в тестах проведенных компанией Huawei. Но на самом деле в международном стандарте IP68 такие параметры не приводятся.

Получается Huawei P30 Pro нельзя ронять в воду, а тем более погружать, или перед этим делать замеры температуры воды и смартфона.

Но на самом деле в сервисном центре даже это не станет доказательством ведь могут заявить, что градусник неправильно показывал температуру.

Получается, что в Huawei P30 Pro нет никакой защиты от воды, а тем более по стандарту IP68.

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