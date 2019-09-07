В Huawei рассказали о рекордных продажах Huawei P30 и P30 Pro

Huawei рассказала, что ее серия смартфонов Huawei P30 в мире очень популярная и с момента продаж таких устройств уже продано 16,5 миллиона.

На презентации новых продуктов китайский производитель рассказал, что за полгода продажи Huawei P30 и P30 Pro достигли 16,5 млн ед. Серия стала самой популярной среди всех смартфонов Huawei.

Также было отмечено, что спрос на P30 на 53% выше, чем на P20, который тоже считался популярным смартфоном.

Напомним, 20 сентября выйдет обновленная версия P30 Pro, которая получит два новых цвета и дополнительные программы для работы с фотографией.