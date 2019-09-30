В Huawei рассказали, когда появятся первые сотовые сети 6G30.09.2019 23:08
В мире только в этом году начали разворачивать первые сотовые сети 5G, как уже заговорили о следующем поколении сетей.
Давно не секрет, что китайская компания Huawei работает над 6G одновременно с 5G, но последние являются приоритетными.
При этом проект по развитию 6G-сетей находится на ранней стадии.
В Huawei рассказали, когда появятся первые сотовые сети 6G, заявив, что до этого события пройдет не менее 10 лет.
Стоит отметить, что компания Huawei является лидером в мире в этой отрасли.
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