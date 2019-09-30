В мире только в этом году начали разворачивать первые сотовые сети 5G, как уже заговорили о следующем поколении сетей.

Давно не секрет, что китайская компания Huawei работает над 6G одновременно с 5G, но последние являются приоритетными.

При этом проект по развитию 6G-сетей находится на ранней стадии.

В Huawei рассказали, когда появятся первые сотовые сети 6G, заявив, что до этого события пройдет не менее 10 лет.

Стоит отметить, что компания Huawei является лидером в мире в этой отрасли.