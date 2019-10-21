В Huawei признали негативные последствия санкций США

В Huawei признали негативные последствия санкций США21.10.2019 12:36
Компания Huawei признала наличие у нее трудностей после введения санкций со стороны США.
По словам вице-президента Huawei по связям с общественностью в США Джоя Тэн, в компании так и не смогли найти альтернативное решение сервисам Google.
На новых смартфонах Huawei сейчас устанавливается Android, но он является несертифицированным и в нем нет популярных сервисов от Google.
То есть новыми смартфонами от китайской компании невозможно оплачивать покупки в магазинах, и устанавливать приложения из магазина Google Play. Но несмотря на санкции у китайской компании за последний год продажи выросли на 27%.
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