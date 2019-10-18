В Huawei планируют выпустить смартфон с двумя ОС

В Huawei планируют выпустить смартфон с двумя ОС18.10.2019 11:10
Huawei еще на презентации операционной системы HarmonyOS, сообщала что она гибкая и способна работать на разных устройствах.
HarmonyOS пока можно встретить только на телевизорах, а о возможном использовании ее на смартфонах стало известно только недавно.
Зарубежный источник со ссылкой на отчеты компании пишет, что в китайский производитель сейчас тестирует возможность одновременной загрузки на смартфон HarmonyOS и Android с возможностью переключения между ними.
Пока тестирование находится на ранней стадии и еще не решалось, на каких смартфонах может появится две ОС.
Ранее гендиректор Huawei намекал, что аппараты линейки P40 могут стать первыми с HarmonyOS, но не исключено что на них будет установлен Android без сервисов Google.
Напомним, Huawei разработала HarmonyOS настолько гибкой, что она способна работать на смартфонах, компьютерах, носимой электронике и устройствах интернета вещей.
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