В Huawei планируют выпустить смартфон с двумя ОС

Huawei еще на презентации операционной системы HarmonyOS, сообщала что она гибкая и способна работать на разных устройствах.

HarmonyOS пока можно встретить только на телевизорах, а о возможном использовании ее на смартфонах стало известно только недавно.

Зарубежный источник со ссылкой на отчеты компании пишет, что в китайский производитель сейчас тестирует возможность одновременной загрузки на смартфон HarmonyOS и Android с возможностью переключения между ними.

Пока тестирование находится на ранней стадии и еще не решалось, на каких смартфонах может появится две ОС.

Ранее гендиректор Huawei намекал, что аппараты линейки P40 могут стать первыми с HarmonyOS, но не исключено что на них будет установлен Android без сервисов Google.

Напомним, Huawei разработала HarmonyOS настолько гибкой, что она способна работать на смартфонах, компьютерах, носимой электронике и устройствах интернета вещей.