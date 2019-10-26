В Huawei передумали выпускать автомобили

В Huawei передумали выпускать автомобили27.10.2019 00:48
Ранее китайская компания заявляла о намерении выпустить собственный автомобиль, причем его выход должен был состояться еще в прошлом году.
Но сроки выхода стали откладывать, а в результате от проекта решили отказаться.
Покорять автомобильный рынок Huawei планировали электрокарами, однако в руководстве оценили перспективы и приняли решение отказаться от задуманного в связи с тем, что на авторынке очень высокая конкуренция.
Тем не менее полностью отказываться от участия в автомобильной промышленности Huawei не планирует и сосредоточится на создании «умных» технологий для машин.
Просмотры:Метки: Huawei