В Huawei передумали выпускать автомобили

Ранее китайская компания заявляла о намерении выпустить собственный автомобиль, причем его выход должен был состояться еще в прошлом году.

Но сроки выхода стали откладывать, а в результате от проекта решили отказаться.

Покорять автомобильный рынок Huawei планировали электрокарами, однако в руководстве оценили перспективы и приняли решение отказаться от задуманного в связи с тем, что на авторынке очень высокая конкуренция.

Тем не менее полностью отказываться от участия в автомобильной промышленности Huawei не планирует и сосредоточится на создании «умных» технологий для машин.