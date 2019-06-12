В Huawei отменили выпуск нового ноутбука из-за санкций США

В Huawei отменили выпуск нового ноутбука из-за санкций США12.06.2019 18:50
Китайская компания планировала на выставке CES Asia в Шанхае провести презентацию своего нового ноутбука, однако планы изменились и дебют, как и выход новинки отложили на неопределенный срок.
Как стало известно, причиной того, что в Huawei отменили выпуск нового ноутбука являются именно санкции США.
В частности, запуск отложен из-за того, что американским компаниям Microsoft и Intel запретили сотрудничество с Huawei и последняя не может получить от них услуги.
В новом ноутбуке должны были использовать процессор от Intel и операционную систему Windows.
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