В Huawei несмотря на ограничения намерены продать в 270 млн смартфонов

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22 августа : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В Huawei несмотря на ограничения намерены продать в 270 млн смартфонов

22.07.2019 12:34

Huawei очень сильно уверены в своей позиции на рынке смартфонов и если ранее они планировали в 2019 году продать 250 млн смартфонов, то теперь глава компании заявляет о реализации 270 млн устройств.
После ведения санкций против Huawei аналитики понизили прогнозы продаж смартфонов китайской компании, но после снятия ограничений их повысили сразу до 260 млн смартфонов.

В самой компании уверены, что смогут продать еще больше «умных» телефонов – 270 млн ед.

Также глава Huawei Рен Женфей заявил, что в 2018 году компания приобрела у Qualcomm 50 млн процессоров.

В дальнейшем производитель хочет и дальше покупать продукцию Intel, Qualcomm, Micron и других американских компаний, если конечно правительство США позволит это.

Если нет, то Huawei готов заменить компоненты крупных компаний на свои собственные.

Скорее всего производитель намекает на процессоры серии Kirin, доля которых постоянно растет в смартфонах от Huawei.

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