В Huawei несмотря на ограничения намерены продать в 270 млн смартфонов

Huawei очень сильно уверены в своей позиции на рынке смартфонов и если ранее они планировали в 2019 году продать 250 млн смартфонов, то теперь глава компании заявляет о реализации 270 млн устройств.

После ведения санкций против Huawei аналитики понизили прогнозы продаж смартфонов китайской компании, но после снятия ограничений их повысили сразу до 260 млн смартфонов.

В самой компании уверены, что смогут продать еще больше «умных» телефонов – 270 млн ед.

Также глава Huawei Рен Женфей заявил, что в 2018 году компания приобрела у Qualcomm 50 млн процессоров.

В дальнейшем производитель хочет и дальше покупать продукцию Intel, Qualcomm, Micron и других американских компаний, если конечно правительство США позволит это.

Если нет, то Huawei готов заменить компоненты крупных компаний на свои собственные.

Скорее всего производитель намекает на процессоры серии Kirin, доля которых постоянно растет в смартфонах от Huawei.