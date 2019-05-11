В HTC объяснили причину исчезновения смартфонов в JD.com и TMall

В HTC объяснили причину исчезновения смартфонов в JD.com и TMall11.05.2019 16:34
Недавно сообщалось, что смартфоны HTC исчезли из онлайн-магазинов JD.com и TMall.
Тогда было выдвинуто предложение, что компания прекращает свою деятельность, но теперь стала известна истинная причина исчезновения смартфонов с крупнейших китайских торговых площадок.
Как заявили в HTC, исчезновение ее смартфонов с JD.com и TMall связано с долгосрочной стратегией развития компании в Китае.
В пресс-службе производителя еще отметили, что все производимые устройства HTC в Китае моно купить в фирменных онлайн и розничных магазинах.
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