В HTC объяснили причину исчезновения смартфонов в JD.com и TMall

Недавно сообщалось, что смартфоны HTC исчезли из онлайн-магазинов JD.com и TMall.

Тогда было выдвинуто предложение, что компания прекращает свою деятельность, но теперь стала известна истинная причина исчезновения смартфонов с крупнейших китайских торговых площадок.

Как заявили в HTC, исчезновение ее смартфонов с JD.com и TMall связано с долгосрочной стратегией развития компании в Китае.

В пресс-службе производителя еще отметили, что все производимые устройства HTC в Китае моно купить в фирменных онлайн и розничных магазинах.