В Honor отказываются обновлять до EMUI 10 смартфон Honor Play

Смартфон Honor Play не получит обновление EMUI 10 на базе Android 10, о чем стало известно от представителя бренда Honor.

Один из пользователей в Сети поинтересовался у представителей компании, когда Honor Play получит новую версию Android с EMUI 10.

Ответ заставил удивиться многих, ведь как оказалось смартфон не получит обновление, так как в нем есть аппаратные ограничения, но что это за ограничения не уточняется.

При этом данное заявление не понравилось владельцам смартфонов, и некоторые высказались, что больше не будут покупать продукцию Honor.

Стоит отметить, что Honor 10, который не сильно отличается от Honor Play будет обновлен до новой версии EMUI 10.