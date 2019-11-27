В Honor объяснили дешевизну нового Honor V30 с поддержкой 5G

Представленный смартфон Honor V30 оказался первым устройством бренда с поддержкой сетей пятого поколения.

Этот смартфон получил ряд особенностей, которые есть во флагманских смартфонах, при этом он стоит дешевле конкурентов.

В Китае за аппарат придется заплатить от 470 долларов, что в пересчете составляет 30 тыс. рублей. Но, чтобы снизить цены на смартфон, компании пришлось сэкономить на экране и сканере.

В Honor V30 установлен IPS дисплей и обычный сканер отпечатка пальца, который разместили на боковой грани смартфона.

Журналисты у президента Honor Чжао Мина спросили, как компании удалось создать аппарат с 5G по столь низкой цене.

Ответ Чжао был предсказуемым, так как он сказал, что в компании сделали все, чтобы цена на смартфон была честной.

Также было добавлено, что в компании заинтересованы в развитии 5G, и Honor V30 это один из способов повлиять на развитие перспективной связи.