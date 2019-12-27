В групповых чатах WhatsApp появится кнопка «удаление сообщений»

WhatsApp исчезающие сообщения реализует только в групповых чатах. Данная функция сейчас тестируется на смартфонах под управлением Android и iOS.

В версии WhatsApp 2.19.348 вместо кнопки «исчезающие сообщения» теперь предлагается кнопка «удаление сообщений», и к тому же удалять сообщения можно только вручную.

Новая функция доступна только для групповых чатов, и она может быть активирована только администратором группы.

Когда кнопка «удаление сообщений» появится в финальной версии мессенджера пока не сообщается.