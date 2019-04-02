В Госдуме предлагают защитить Рунет с помощью российского шифрования

В Госдуме подготовили поправки в законопроект о «суверенном рунете». Вв случае его одобрения компании обяжут защищать российской криптографией трафик генерируемый в отечественном сегменте.

РБК ознакомилась с проектом и как в нем указано, организаторы распространения информации должны будут организовать дополнительную защиту сообщений с помощью утвержденными правительством средствами шифрования.

На данный момент в списке более 170 компаний, среди которых самые известные для пользователей, это «Яндекс», Mail.ru Group и Сбербанк.

Если разработанные поправки будут утверждены, то все компании находящиеся в списке обяжут внедрить отечественные средства шифрования.

Эксперты уже прокомментировали возможные нововведения и по их мнению отечественную защиту смогут без труда расшифровывать силовые структуры.