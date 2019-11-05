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В Госдуме поддержали запрет продавать смартфоны без российского ПО

05.11.2019 18:03

Новый проект закона был подан на рассмотрение в Госдуму летом этого года.
Оказалось, что в первом чтении Госдума одобрила законопроект, в рамках которого продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО могут запретить.

В частности, новые правила в случае принятия закона, могут коснуться смартфонов, компьютеров и телевизоров со Smart-TV, которые должны быть ориентированы на российских пользователей.

Напомним, что авторами законопроекта стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев, Александр Ющенко.

Они предлагают разработать правовые механизмы для продвижения российских программ для компьютеров и мобильных устройств.

Список отечественных программ для установки в цифровую технику должны будут определять в правительстве. В случае, если проект закона будет одобрен, то он вступит в силу с 1 июля следующего года.

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