В Google Play обнаружены приложения, быстро разряжающие батарею смартфона

Специалисты Symantec в официальном магазине приложений для Android-устройств обнаружили два популярных приложения, которые замедляли работу гаджета и очень быстро разряжали его батарею.

В общей сложности опасные для пользователей приложения Idea Note: OCR Text Scanner, GTD, Color Notes и Beauty Fitness: daily workout, best HIIT coach из Google Play скачали более 1,5 млн раз.

Сейчас их нет в Google Play, так как их удалили после жалобы со стороны Symantec.

Указанные программы показывали рекламу пользователям, причем это было сделано очень умело, так как владельцы смартфонов даже не сразу ее замечали.

Также программы генерировали клики по рекламе и тратили мобильный трафик.