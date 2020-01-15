В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Эксперты в Google Play обнаружили 17 приложений, которые хаотично показывают рекламу и очень сильно влияют на заряд смартфона.

Список вредных для смартфона приложений опубликовали разработчики антивируса Bitdefender.

По их данным, опасные приложения после установки на устройство в течении двух суток показывает минимальное количество рекламы.

Потом алгоритмы приложения начинают высвечивать огромное количество рекламных банеров, а это не только мешает использовать приложение, но также влияет на заряд аккумулятора смартфона и расходует интернет трафик.

За показ банеров в программе отвечал специальный алгоритм, который не фиксировался встроенной в Android защитой.

Среди таких опасных программ есть Car Racing 2019, 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, а также менеджер Explorer. Все указные в списке программы пользовались большим спросом.

Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.