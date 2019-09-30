В Google Play добавили возможность отписаться от участия в бета-программах

Google обновила свой магазин приложений Google Play, в котором добавили новую очень полезную для пользователей Android устройствфункцию.

Теперь в настройках Google Play в разделе «Общие» можно одним нажатием отказаться от программ, которые сейчас находятся в тестировании.

В разделе появилось четыре пункта, которые можно увидеть на изображении ниже.



Новая функция добавлена на сервере Google Play, поэтому для нее не требуется отдельного обновления Google Play.