В Google Play добавили возможность отписаться от участия в бета-программах

В Google Play добавили возможность отписаться от участия в бета-программах30.09.2019 21:09
Google обновила свой магазин приложений Google Play, в котором добавили новую очень полезную для пользователей Android устройствфункцию.
Теперь в настройках Google Play в разделе «Общие» можно одним нажатием отказаться от программ, которые сейчас находятся в тестировании.
В разделе появилось четыре пункта, которые можно увидеть на изображении ниже.
Новая функция добавлена на сервере Google Play, поэтому для нее не требуется отдельного обновления Google Play.
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