В Google Photos упростили работу с фотографиями чеков и квитанций

В сервисе Google Photos скоро появится очень полезная функция по сохранению чеков, квитанций и документов.

Как сообщили разработчики на официальной страничке в twitter, пользователю больше не нужно будет разворачивать и обрезать края снимка, чтобы документ или квитанция выглядели красиво.

После нажатия виртуальной кнопки новая функция будет сама обрезать лишнее и разворачивать квитанцию и другие документы.

Причем пользователю оставили возможность выполнять все эти действия вручную, если нововведение в Google Photos выполнило обрезку фона на снимке неправильно.

New! Crop documents in a single tap. Rolling out this week on Android, you may see suggestions to crop photos of documents to remove backgrounds and clean up the edges. pic.twitter.com/mGggRyb3By

— Google Photos (@googlephotos) 28 марта 2019 г.