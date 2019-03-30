В Google Photos упростили работу с фотографиями чеков и квитанций

В Google Photos упростили работу с фотографиями чеков и квитанций30.03.2019 23:40
В сервисе Google Photos скоро появится очень полезная функция по сохранению чеков, квитанций и документов.
Как сообщили разработчики на официальной страничке в twitter, пользователю больше не нужно будет разворачивать и обрезать края снимка, чтобы документ или квитанция выглядели красиво.
После нажатия виртуальной кнопки новая функция будет сама обрезать лишнее и разворачивать квитанцию и другие документы.
Причем пользователю оставили возможность выполнять все эти действия вручную, если нововведение в Google Photos выполнило обрезку фона на снимке неправильно.
New! Crop documents in a single tap. Rolling out this week on Android, you may see suggestions to crop photos of documents to remove backgrounds and clean up the edges. pic.twitter.com/mGggRyb3By
— Google Photos (@googlephotos) 28 марта 2019 г.
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