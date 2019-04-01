В Google Maps в честь 1 апреля появилась классическая игра «Змейка»01.04.2019 09:36
Американский IT-гигант в свой сервис Google Maps 1 апреля временно запустила новую игру «Змейка».
В нее могут сыграть пользователи, как мобильных версии Google Maps, так и на компьютере, причем в последнем случае нужно будет посетить отдельную страницу.
«Змейка» в картографическом сервисе предлагает выбрать одну из локаций — Каир, Сан-Паулу, Лондон, Сидней, Сан-Франциско, Токио или весь мир.
Только вместо классической змейки предлагается управлять автобусом или поездом, а задачей пользователя является собрать как можно больше пассажиров или достопримечательностей на карте.
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