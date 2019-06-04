В Geekbench протестирован защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover

Samsung последний защищенный смартфон на базе флагмана серии Galaxy S выпускала в 2017 году, а с тех пор производитель не планировал создавать Galaxy Xcover.

Но в прошлом году была информация, что готовится Galaxy Xcover на базе Galaxy S9. Теперь новый вариант защищенного смартфона протестировали в Geekbench.

В тесте устройство маркируется как Samsung SM-G889F. Этот смартфон оснащен процессором Exynos 9810 (такой чип установлен в Galaxy S9) и 4 ГБ оперативной памяти. Протестированный аппарат работает под управлением Android 9 Pie.

Подробной информации про Samsung SM-G889F пока нет, но не исключено, что это вовсе не защищенный смартфон, а новый бюджетный аппарат.

Что касается показателей с тестов, то в одноядерном тесте он набрал 3130 баллов, а многоядерном 9050 баллов.