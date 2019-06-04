В Geekbench протестирован защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover

В Geekbench протестирован защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover04.06.2019 00:21
Samsung последний защищенный смартфон на базе флагмана серии Galaxy S выпускала в 2017 году, а с тех пор производитель не планировал создавать Galaxy Xcover.
Но в прошлом году была информация, что готовится Galaxy Xcover на базе Galaxy S9. Теперь новый вариант защищенного смартфона протестировали в Geekbench.
В тесте устройство маркируется как Samsung SM-G889F. Этот смартфон оснащен процессором Exynos 9810 (такой чип установлен в Galaxy S9) и 4 ГБ оперативной памяти. Протестированный аппарат работает под управлением Android 9 Pie.
Подробной информации про Samsung SM-G889F пока нет, но не исключено, что это вовсе не защищенный смартфон, а новый бюджетный аппарат.
Что касается показателей с тестов, то в одноядерном тесте он набрал 3130 баллов, а многоядерном 9050 баллов.
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