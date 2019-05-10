В Geekbench протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ

Ранее смартфоны Realme X были замечены и базе данных TENAA, благодаря которой стало известно, что в линейке будет два смартфона, где первый обычный, а второй с названием Realme X Youth Edition.

В этом источнике ничего не упоминалось о 8 ГБ оперативной памяти в аппарате, а вот в Geekbench был протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ.

В одноядерном тесте новинка набрала 1 506 баллов, а в многоядерном – 5 837 баллов. Протестированный смартфон работал под управлением Android 9 Pie. Также стоит отметить, что этим новинкам приписывали иной процессор.

Все подробности о новинке станут известны уже 15 мая, когда состоится официальный дебют.