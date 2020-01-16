В Geekbench протестировали смартфон Xiaomi Poco X2

Xiaomi не отказывалась от выпуска преемника Pocophone, но и не спешила его выпускать, объясняя это тем, что разработчики задействованы в разработке других смартфонов.

В конце прошлого месяца стали появляется новые упоминания про Pocophone, а на прошлой неделе был зарегистрирован товарный знак Poco F2, тогда как вчера этот смартфон протестировали в Geekbench.

В базе бенчмарка был замечен смартфон под названием Poco X2. Предполагается, что это преемник оригинального Pocophone.

При этом китайская компания тестировала устройство на старом процессоре Snapdragon 845 с 8 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 10.

В тестах аппарат набрал 547 и 1767 баллов, а это результат флагманских смартфонов 2018 года.

На данный момент достоверно неизвестно, каким будет новый Pocophone. Ожидается, что Xiaomi смартфон все-таки выпустить с Snapdragon 865.