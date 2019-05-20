В Geekbench протестировали смартфон Lenovo Z6 Youth Edition

В Geekbench протестировали смартфон Lenovo Z6 Youth Edition20.05.2019 13:14
После тестирования смартфона Lenovo Z6 Youth Edition в Geekbench стали известны его некоторые характеристики.
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в социальной сети Twitter опубликовал скриншот с результатами тестов смартфона Lenovo Z6 Youth Edition.
Этот аппарат будет представлен 22 мая, и как оказалось он создан на базе процессора Snapdragon 710.
Предполагалось, что в основе Lenovo Z6 Youth Edition будет новая платформа Snapdragon 730.
В Geekbench тестировали модель с 6 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы использовалась девятая версия Android.
В Geekbench смартфон Lenovo Z6 Youth Edition в одноядерном режиме набрал 1856 баллов, а в многоядерном 6085 баллов.
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